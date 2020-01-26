الدمام 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة نوال بنت رفعت البواردي.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة "أعزها الله" لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، عبر التحديثات التي شملت العديد من الأنظمة، ودعمها للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية العمل على توعية المجتمع بما كفلته الدولة عبر منظومة مؤسساتها من حقوق للأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، والإعلام عن وسائل التواصل مع الهيئة لرفع الشكاوى أو طلب المساعدة القانونية.وأشاد سموه بما تبذله الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة من جهود لإنفاذ توجيهات القيادة الرشيدة "يحفظها الله" في تمكين كل فرد من حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، متمنياً سموه للبواردي وزملائها التوفيق.من جهتها عبّرت البواردي، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من كلمات توجيهية، وحرصه على مواصلة الجهود نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحةً أن الفرع سيواصل العمل وفق استراتيجية الهيئة، ومتابعة اختصاصاتها في المنطقة.// انتهى //14:08ت م0089