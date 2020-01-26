الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساستعاد فريق النصر صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد تعادل منافسه فريق الهلال مساء أمس أمام مضيفه فريق الشباب في ختام الدور الأول للمسابقة.واختتم فريق النصر الدور الأول من الدوري بفوزه على فريق الاتفاق بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام الجمعة الماضية ليرفع رصيده النقطي لـ 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه فريق الهلال الذي تراجع للمركز الثاني بـ 32 نقطة,فيما انفرد فريق الأهلي بالمركز الثالث بعد فوزه على مضيفه فريق الرائد 2 ـ 1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة الخميس الماضي رافعاً رصيده لـ 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر و 3 نقاط عن الوصيف.وثبت فريق الوحدة أقدامه رابعًا بـ 27 نقطة ,بعد انتصاره على فريق الحزم 5 ـ 1 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة, وحل فريق التعاون خامسًا برصيد 26 رغم تعادله في الجولة الماضية أمام فريق الفيحاء 2-2 على ملعب الأخير , وبنفس الرصيد من النقاط حل فريق الرائد سادسًا رغم خسارته الخميس الماضي أمام ضيفه الأهلي, وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحال بأبها عاد فريق الفيصلي بالفوز من أرض مضيفه فريق أبها بهدف دون مقابل ليرفع رصيده لـ 24 نقطة في المركز السابع , فيما بقي فريق أبها في المركز الثامن برصيد 23 نقطة .ورفع فريق الشباب رصيده إلى النقطة 22 , بعد تعادله بدون أهداف مع الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض محتلًا المركز التاسع , فيما حل فريق الفيحاء عاشرًا بعد أن رفع وصل إلى النقطة 18 بعد تعادله الجولة الماضية أمام ضيفه فريق التعاون, وبفارق نقطة واحدة عن فريق الاتفاق الذي يحل في المركز الـ 11 بـ 17 نقطة, وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تعادل فريق الاتحاد صاحب المركز الـ 12 مع فريق العدالة في ختام مباريات الدور الأول ليرفع رصيده إلى النقطة 15 متساويًا بنفس الرصيد مع صاحب المركز الـ 13 فريق الحزم الذي خسر من مضيفه فريق الوحدة الجمعة الماضية . وفي سلم الترتيب في المركزين الـ 14 والـ 15 حل فريقا الفتح والعدالة بنفس الرصيد من النقاط بـ10 نقاط , فيما احتل فريق ضمك نهاية الترتيب بـ 9 نقاط رغم تعادله أمام مضيفه الفتح بدون أهداف في أولى مباريات الجولة الـ 15 .// انتهى //14:14ت م0090