المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستُنظم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بكرسي دراسات المسجد النبوي الشريف بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأربعاء المقبل, ندوة بحثية بعنوان: "أثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية".وأوضح مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي, أن الجامعة تسعد بتسخير كافة إمكاناتها من خلال هذا الكرسي وغيره خدمةً لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، للإسهام في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تقديم كل ما من شأنه تطوير الخدمة المقدمة في المسجد النبوي وتهيئة سُبل الراحة لقاصديه, مُشيراً إلى أن الندوة البحثية تأتي كواحدة من مناشط الكرسي لإثراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمسجد النبوي؛ حيث يقدم من خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين أبحاثاً قيّمة في هذا الجانب العلمي المهم.من جانبه, أشار أستاذ كرسي دراسات المسجد النبوي الشريف الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي, إلى أن الندوة تتضمن بحوثاً علمية تُناقش أربعة محاور هي: مكانة السنة والسيرة النبوية في الإسلام، وأثر المسجد النبوي في نشر السنة والسيرة النبوية عبر التاريخ، وجهود المملكة في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي، وتفعيل الوسائل التقنية الحديثة في نشر السنة والسيرة النبوية من خلال المسجد النبوي.// انتهى //15:21ت م0136