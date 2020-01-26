القريات 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 6 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في مركز الناصفة بمحافظة القريات لمدة أسبوع , فيما تقدم خدماتها للرجال في مدرسة الرحمانية الأهلية لمدة يوم واحد.وتقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مدرسة الأمير فهد بن بدر لمدة يوم واحد , ويوم الثلاثاء في مدرسة الأمير بدر بن عبدالعزيز لمدة يوم واحد , ويوم الأربعاء في مدرسة أحد لمدة يوم واحد , وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في مدرسة أبي عبيدة لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //15:23ت م0137