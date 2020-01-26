الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض التعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء شينخوا الصينية وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.عقب ذلك، صحب معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية السفير الصيني في جولة داخل مبنى "واس"، شملت إدارات التحرير، والإعلام الإلكتروني، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل.حضر اللقاء نائب رئيس " واس " أحمد بن إبراهيم العوض .// انتهى //15:32ت م0139