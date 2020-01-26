الباحة 01 جمادى الأخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لإنجازات الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة خلال العام ٢٠١٩م .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه المنطقة المهندس ماجد بن الحسن ال فايع ، يرافقه عدد من القيادات بالإدارة .واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من آل فايع عما تضمنه التقرير من منجزات التي تم تحقيقها في مجالات خدمات العملاء والمشاريع والتشغيل والصيانة، مشيراً إلى أنه خلال العام ٢٠١٩ تم إطلاق برنامج حياة لخدمات العملاء والفوترة وكذلك الإنجاز والاستلام لعدد ٧ مشاريع بقيمة تجاوزت ٢٠٠ مليون ريال في قطاعي المياه والخدمات البيئية.وبين أنه تم زيادة كميات المياه الموزعة للمستفيدين بنسبة زيادة ٢٠٪؜ عن ما تم تحقيقه في العام ٢٠١٨م ، وتشغيل محطة تنقية سد وادي ثراد بطاقة انتاجيه تصميميه بلغت ٢٠ ألف متر مكعب يومياً ، وتشغيل محطة المعالجة الرئيسية بمدينة الباحة بطاقة معالجه تصميميه وصلت الى ١٦٢٠٠ متر مكعب يومياً، مفيداً بأن الإدارة شاركت في العديد من الأنشطة المجتمعية والمهرجانات لنشر التوعية بأهمية الترشيد.ونوه سمو أمير منطقة الباحة بما تضمنه التقرير من منجزات لخدمات المياه بالمنطقة ، مؤكداً أهمية تحقيق تطلعات ورضا المواطنين عن خدمات المياه بالمنطقة وإنجاز المشاريع التي تحت التنفيذ والمستقبلية ضمن توجهات رؤية السعودية ٢٠٣٠ التي تؤكد على وصول خدمات المياه والخدمات البيئية للجميع.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:35ت م0140