الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساختتمت مساء أمس أعمال فعالية مبادرة (نحو خريج واعٍ) الذي أقامته وكالة جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية ممثلة بمركز الخريجين، والمقام بالبهو الرئيس للمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، وعقد على مدى يومين.وأوضح المشرف على مركز الخريجين الدكتور أنس بن محمد الشعلان إلى أن فعالية، مبادرة "نحو خريج واعٍ" استهدفت توعية (1200) طالب وطالبة من السنة الأولى المشتركة، إضافة إلى (80) طالبًا وطالبة من الصف الثالث الثانوي، علميًا ومهنيًا، ليكونوا فيما بعد شركاء حقيقيين وأعضاء فاعلين في مجتمعهم، إضافة إلى إسهامها في تنمية القيم والاتجاهات نظير شمولها وتنوعها، وإعداد خريجٍ واعٍ بقراراته ومهاراته لتوظيفها في اختيار المسار العلمي، والمهني المناسب لسوق العمل"، مع إرشادهم لكيفية تعزيز قدراتهم ومهاراتهم لمواجهة متغيراته .كما شاركت أكثر من (15) جهة مختلفة ضمن المعرض المصاحب و(عدد 10) بوثات لورش عمل مركزة تستهدف طلاب السنة الأولى المشتركة التي طُرحت 4 مرات خلال أيام المعرض لاستهداف جميع الحضور وأولياء الأمور، وتختص بمهن المستقبل وكيفية اختيار التخصصات الجامعية.وتواجدت أيضا ( 3) أركان مختصة باستخدام أدوات تقييم معتمدة لقياس الاحتياج والميول عن طريق الإنترنت قبل الفعالية، إضافة إلى تواجد أكثر من (30) مستشارا متخصصا لمناقشة نتائج التقييم والميول للطلاب وتقديم الجلسات الاستشارية في بهو الجامعة.من جانبها أشادت نائبة المشرف على مركز الخريجين الدكتورة هبة بنت عبدالعزيز الجبرين، بالجهود المبذولة لنجاح المعرض وما يسعى إليه مركز الخريجين لمساعدة الطلاب والطالبات في تحقيق تطلعاتهم وآمالهم وطموحهم وتحديد المسار المهني المناسب حسب احتياجات واتجاهات سوق العمل الجديد.وأضافت الجبرين: "يأتي انعقاد هذه المبادرة متزامنًا مع حراك داخلي بالمملكة في مختلف المجالات الأكاديمية، وتحقيق رؤية جامعة الملك سعود، في سعيها نحو الريادة، وتسليط الضوء لإعداد الخريجين وتهيئتهم في خلق مجالات معرفية مهارية منذ التحاقهم بالجامعة في السنة الأولى المشتركة، ليكونوا شركاء مهمين وأعضاء فاعلين، وإيجاد فرص متميزة لهم من خلال توجيه مخرجاتها التعليمية لتكون مواكبة لسوق العمل".// انتهى//15:40ت م0142