المدينة المنورة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستنطلق غداً بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أعمال معرض "خير أمة" والذي يهدف إلى تعزير القيم في المجتمع, من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات وندوات تُسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.ويتضمن المعرض الذي تستمر أعماله لـ9 أيام عدداً من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث يُقام عرض للقيم بلغات متعددة تُساهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، إلى جانب ورش عمل مصاحبة تتناول موضوعاتها: آليات غرس قيم خير أمة للطلاب، وأخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، وقيم وأخلاقيات خدمة الزوار.يُذكر أن المعرض سيستقبل زواره من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة ٩ - ١٢ ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة ٤:٣٠ - ٩:٣٠ مساءً.//انتهى//15:59ت م0146