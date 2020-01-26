الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شنايدر، الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأوضح شنايدر في تصريح صحفي، أن زيارته للسودان هي الأولى من نوعها وتمثل موقفًا تضامنيًا مع السودان وحكومة الفترة الانتقالية.وقال إن الزيارة تأتي تأكيدًا على اهتمامهم الشديد بمساعدة السودان ومساندته في مختلف المجالات للتحول إلى الديمقراطية والحكم الرشيد، وللوفاء بتطلعات الثورة المجيدة، مضيفًا أن اللقاء تناول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المرحلة الانتقالية دعمًا للسودان.وأكد شنايدر التزام منظومة الأمم المتحدة بمساعدة السودان خاصة في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية، بجانب دعم قدرات الحكومة السودانية في المركز والأطراف لتقوم بجميع المهام المطلوبة منها في المرحلة الانتقالية.وأشار إلى أن اللقاء تطرق لأولويات حكومة الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها والتي يأتي على رأسها إحلال السلام الشامل والعادل بالبلاد.// انتهى //16:04ت م0148