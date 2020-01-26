تبوك 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، بيوم اليتيم العربي بعنوان " أتحب أن يلين قلبك .... وتدرك حاجتك " ، بالتعاون مع جمعية الملك خالد الخيرية بتبوك وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك وجامعة تبوك وذلك من خلال إقامة مخيم لليتيم في مبنى الإدارات النسائية بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان وعدد من منسوبات إدارة تعليم تبوك.وأفادت مساعدة المدير العام، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تنفيذًا لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتماشيًا مع توجهات وزارة التعليم التي تدعو إلى متابعة أوضاع الأيتام وتلمس حاجاتهم والأخذ بأيديهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم ، مشددةً على ضرورة تكاتف الجهود وتظافرها لتحقيق أقصى عناية ودعم ممكن سواء داخل المؤسسات التعليمية أو من خلال التعاون مع المؤسسات المجتمعية التي توفر لهذه الفئة الغالية المساعدات الممكنة من جميع النواحي النفسية والصحية والمعرفية.من جانبها أوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد (بنات) وداد البلوي، أن اليوم الخاص باليتيم نعتز به جميعًا للقيام بالدور المهم الذي نشارك فيه الأجر والمثوبة، ورسم الفرحة في قلوبهم، وذلك إيمانًا من إدارة تعليم تبوك بأهمية تعزيز قيمة هذه الفئة المهمة.// انتهى //16:37ت م0167