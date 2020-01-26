الطائف 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسانطلقت في جامعة الطائف اليوم منافسات الأولمبياد الثقافي في نسخته الثالثة، التي تستمر ثلاثة أيام، برعاية مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن سالم الزهراني.وافتتح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، منافسات الأولمبياد الذي يشهد في نسخته الحالية ارتفاعا ملحوظًا في عدد وجودة مشاركات الطلبة مقارنة بنسختيه السابقتين.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي، أن ‎الأولمبياد الثقافي في جامعة الطائف يهدف إلى صقل وتنمية مواهب طلبة ‎الجامعة في أبرز المجالات الثقافية، وبث روح الحماس والتنافس لدى طلبة الجامعة من خلال 17 مجالًا ثقافيًا وأدبيًا وفنيًا في أجواء تنافسية.وأشار الدكتور البقمي إلى أن مجالات الأولمبياد تشمل المسابقة الثقافية، والقصة القصيرة، والمناظرات، والرسم الكاريكاتوري، والإلقاء، والشرح، والأفلام الوثائقية، والخزف، والمساجلة الشعرية، والمسرح لك، والرسم التشكيلي، والخط العربي، والشعر الفصيح، والإنشاد، والتصوير التشكيلي، والتصميم الجرافيكي والفنون الرقمية، وأخيرًا التصوير الضوئي.وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف أهمية إقامة الفعاليات الطلابية على غرار الأولمبياد الثقافي لأثرها الإيجابي على الطلاب، مع وجود المحفزات كالجوائز المالية، وفرصة تمثيل جامعة الطائف في الأولمبياد الثقافي للجامعات السعودية.وأعرب الدكتور البقمي عن شكره للكليات كافة حضورها ومشاركاتها المتميزة في جميع مجالات الأولمبياد، مما يعكس التفاعل الإيجابي البناء بين الطلبة والكليات مع جامعتهم، وكذلك كثرة الطلبة المبدعين والموهوبين، الذين تهدف جامعة الطائف إلى صقل مواهبهم وتطويرها.// انتهى //16:42ت م0168