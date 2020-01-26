أبوظبي 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور محمد قرقاش اليوم الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فرنسوا دولاتر الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك، وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //17:02ت م0172