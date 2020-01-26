الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستشارك منصة "معروف" في ملتقى بيبان الرياض بنسخته الثانية، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم الأربعاء القادم, وحتى يوم السبت الموافق 1 / 2 / 2020م, ويقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.وتهدف هذه المشاركة إلى زيادة مستوى المعرفة لرواد الملتقى بالتجارة الرقمية الحديثة ودعم رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية الذين يمارسون أنشطتهم التجارية عبـر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.وتمكن منصة "معروف" أصحاب المتاجر الإلكترونية من عرض مواقعهم وكتابة الوصف لها وإضافة طرق التواصل معهم في مكان واحد، وتساعد كذلك العملاء على مشاركة آرائهم وتقييــم أصحـاب المتاجر والاطلاع على تعليقات العملاء الأخرين.ويعمل ملتقى بيبان على تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال من خلال تجربة جديدة عبر 11 بابًا اجتمعت لتلبية طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق وتنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.الجدير بالذكر أن منصة "معروف" تم انشائها عام 2016 كبادرة من وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها.// انتهى //17:05ت م0174