الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستشارك الهيئة العامة للزكاة والدخل في فعاليات منتدى المحاسبين السعودي "ساف" بنسخته الأولى بالرياض، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020م، برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وتأتي مشاركة الهيئة في المنتدى بهدف التواصل مع الجمهور ورفع مستوى الوعي عن أعمال الهيئة بكافة المجالات، وخصوصا الأعمال المرتبطة بمجال المحاسبة.وستقدم الهيئة خلال فعاليات المنتدى، ورشة عمل للتعريف بتطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة، وذلك يوم الأربعاء 29 يناير 2020م، في مقر المنتدى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في حين ستشارك الهيئة بجناح لها في المعرض المصاحب خلال جميع أيام المنتدى، وسيشرف عليه فريق متخصص لتقديم شرح للزوار عن أهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بمجالات الزكاة والضريبة.يذكر أن المنتدى ينطلق تحت شعار (مهنة المحاسبة والمراجعة طموحات المستقبل)، ويهدف إلى بيان الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وخدمة مؤسساته، وضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة.// انتهى //17:08ت م0175