الدرعية 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستُنظم وزارة الثقافة أمسيتين أدبيتين مساء الأربعاء المقبل 29 يناير، في مدينتي الرياض وجدة، تتناولان جوانب مختلفة من العملية الإبداعية في الفن الروائي، ويتحدث فيهما نخبة من الأدباء والروائيين السعوديين ضمن نشاط قطاعات الأدب والنشر والترجمة الذي يتولى إدارته الدكتور محمد حسن علوان.وتحمل الأمسية التي ستُقام في مدينة الرياض عنوان "أطباء أدباء" يتحدث فيها أطباء اشتهروا في مجال الأدب، وهم الدكتور متعب العنزي، و الدكتور منذر القباني، و الدكتور طارق الجارد، يكشفون خلالها عن التحديات التي يعيشونها بسبب التعارض الظاهري بين مجالي الأدب والطب، ودور الحياة في المستشفى في تغذية مخيلة الطبيب، كما ستتضمن الأمسية كشفًا لأبرز من جمعوا بين المجالين تاريخيًا، والحضور لها متاح أمام جميع المهتمين عبر الرابط الإلكتروني:https://www.moc.gov.sa/ar/events/11143.فيما تحمل أمسية جدة عنوان "الرواية الوجدانية" يتحدث فيها كل من خالد الباتلي وجمانة السيهاتي وعادل الدوسري وسليمان مسعود عن أدب الرواية الرومانسية وأهم عناصرها الفنية، والأدوات التي يمتلكها الروائي للتأثير في نفوس قرائه، والحضور متاح للجميع من خلال التسجيل في الرابط الإلكتروني: https://www.moc.gov.sa/ar/events/11144.وتأتي الأمسيتان ضمن الأمسيات الأدبية التي نظمتها وزارة الثقافة في شهر يناير في كل من الرياض والدمام وجدة، وذلك في سياق جهودها لإثراء المشهد الثقافي المحلي بالمناسبات الأدبية النوعية التي تجمع المبدعين السعوديين وتخلق حوارًا نقديًا فعالًا يُسهم في خدمة مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي.// انتهى //17:10ت م0176