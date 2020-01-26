القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجعات طفيفة.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 9ر696 مليار جنيه بتراجع قدره 300 مليون جنيه عن إغلاق الخميس الماضي، فيما بلغت كمية التداول الكلية بالسوق 8ر1 مليار جنيه تضمنت صفقات بقيمة تجاوزت 5ر1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية بخارج المقصورة.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مستوى 45ر13721 نقطة بتراجع 05ر0% عن إغلاقه السابق فاقدًا مكاسبه الصباحية تحت وطأة الضغوط البيعية المؤسسية الأجنبية، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنحو 16ر0% مسجلًا 17ر533 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا لينهي التعاملات عند مستوى 74ر1381 نقطة خاسرًا 09ر0% من قيمته.// انتهى //17:25ت م0178