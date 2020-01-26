ثقافي / تعليم شرورة يدعو الطلاب للتسجيل في برامج المركز المتعلم
الأحد 1441/6/1 هـ الموافق 2020/01/26 م واس
نجران 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس
دعت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة في مركز الحي المتعلم جميع الطلاب للتسجيل في البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها المركز خلال الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وذلك بمدرسة عقبة بن نافع بحي سلطانة.
وأوضحت الإدارة ان البرنامج التدريبية التي ينفذها المركز تتضمن دورات في صيانة الجوالات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والكهرباء وبرامج الأوفيس ومهارات العرض والتقديم وكيف تبدأ مشروعك الصغير والتهيئة لاختبارات القدرات العامة.
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18:31ت م
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