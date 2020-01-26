الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسغادر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الرياض، عقب حضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في وداعه سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //18:47ت م0190