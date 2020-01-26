الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسزار وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي برئاسة كارين باس اليوم، ولاية شمال دارفور غربي السودان يرافقهم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، حيث اطلع الأمين العام لحكومة الولاية محمد إبراهيم عبدالكريم الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.بدوره، أوضح رئيس وفد الكونجرس الأمريكي أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على الأوضاع العامة من خلال التحول السياسي والتعرف على المتغيرات على الأرض وقياس التقدم المحرز إلى جانب التعرف على السياسات والإجراءات التي اتخذت لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية ورفع تقرير بها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.وسيقوم الوفد بزيارة معسكر زمزم للنازحين كما سيلتقي عددًا من قيادات النازحين بالمعسكر.// انتهى //19:09ت م0197