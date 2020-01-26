رفحاء 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس‏تواصل بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في لينة والمراكز والهجرالتابعة لها، بالصيانة الشاملة لبعض الشوارع ،وطلاء المطبات الاصطناعية بألوان واضحة، لتهدئة السرعة وحفاظا على سلامة قائدي المركبات في إطار تجديد طلاء المطبات الاصطناعية في الطرقات العامة، وفق قواعد المرور، لتسهيل سير المركبات عليها، وإيضاحها للمارة.كما يقوم قسم النظافة بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإزالة كل ما هو مشوه للمظهر العام من خلال العمل على التنظيف بجميع أنواعه للشوارع والميادين ووسط البلدة،ويأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.// انتهى //19:12ت م0198