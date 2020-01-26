بانكوك 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسحقق المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم المركز الثاني في بطولة آسيا 2020 المقامة بتايلاند بعد أن خسر من منتخب كوريا الجنوبية الذي توج باللقب بعد شوطين إضافيين اليوم الأحد على استاد راجامانغالا في بانكوك بنهائى البطولة .وسيطر التعادل السلبي على النتيجة حتى الدقيقة 112 من الشوط الإضافي الثاني قبل أن يحقق المنتخب الكوري الجنوبي هدف الفوز عبر رأسية المدافع جيونغ تاي ووك.وكان منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية ضمنا من خلال بلوغ المباراة النهائية الحصول على بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو، وانضمت إليهما أستراليا التي حصلت على المركز الثالث بعد تغلبها على أوزبكستان بهدف دون در أمس السبت.وكانت بداية المباراة هادئة حتى الدقيقة 20 حيث سنحت فرصة خطيرة لمنتخب كوريا الجنوبية عندما وصلت تمريرة طويلة إلى جيونغ وو داخل المنطقة ليتخلص بطريقة من المدافع سعود عبد الحميد ويواجه المرمى لكن الحارس محمد اليامي نجح في إبعاد الكرة بقدمه إلى ركلة ركنية ثم رد المنتخب السعودي عبر انطلاقة خالد الغنام الذي خطف الكرة من الدفاع الكوري وانطلق في الجهة اليسرى قبل أن يمرر إلى عبدالله الحمدان ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع الكوري وتحولت خارج الملعب بالدقيقة 29 .وتواصلت الأفضلية النسبية لمنتخب كوريا الجنوبية لكن تبددت من دفاع الأخضر حتى نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني كانت الفرصة الأولى على المرمى لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة 58 عندما وصلت الكرة إلى البديل لي دونغ جون خلف المدافعين ليسدد محاولة خطيرة أبعدها بصعوبة حارس الأخضر اليامي .وعاد اليامي ليتألق من جديد بعدما تصدى لانفراد لي دونغ جون في واحدة من الفرص النادرة الخطيرة بالشوط الثاني بالدقيقة 78، بعدها سيطر المنتخب السعودي مجريات المباراة حتى نهاية الشوط الثاني حيث سنحت فرصة للأخضر خطيرة في الدقيقة 87 عندما استلم عبدالرحمن غريب الكرة على قوس منطقة الجزاء وسددها قوية لتمر خطيرة فوق العارضة، ليستمر التعادل ويلجأ الفريقين إلى شوطين إضافيين.وفي الشوط الإضافي ضاعت فرصة لصالح كوريا الجنوبية نجح فيها تألق حارس الأخضر اليامي، وفي الدقيقة 112 سجلت كوريا بعد ضربة حرة مباشرة من الجهة اليسرى نفذها لي دونغ كيونغ وارتقى لها على القائم البعيد المدافع جيونغ تاي ليضعها برأسه في الشباك.وكاد الأخضر أن يدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من هدف كوريا عندما أرسل البديل عبد الإله العمري تمريرة عرضية من الجناح الأيمن كادت تغالط الحارس سونغ بيوم كيون الذي أبعدها بصعوبة.وكان المنتخب السعودي تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على اليابان 2-1 وتعادل مع قطر 0-0 وفاز على سوريا 1-0، ثم تغلب في ربع النهائي على تايلاند المضيفة 1-0، وفاز في قبل النهائي على أوزبكستان 1-0 في حين تصدرت كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، بعدما تغلب على الصين 1-0 وعلى إيران 2-1 وعلى أوزبكستان 2-1، وتغلب في ربع النهائي على الأردن 2-1، وفاز في قبل النهائي على أستراليا 2-0.وشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث حصلت المنتخبات الثلاثة الأولى على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.//انتهى //19:12ت م0199