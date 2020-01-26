السيح 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح اليوم ، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، وذلك بالتعاون مع نادي إرادة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي ، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية ، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.‏ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //19:12ت م0200