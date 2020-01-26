طرابلس 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، اليوم القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن.وجرى خلال اللقاء بحث نتائج مؤتمر برلين ودور المملكة المتحدة في اللقاءات التي أجريت فيه، وقدرة المجتمعين على ضمان استمرار هدنة وقف إطلاق النار.من جهته، شدد معيتيق على أن الاستمرار في قفل الموانئ النفطية ستكون له تداعياته السلبية ليس على ليبيا فقط بل على المنطقة بالكامل، وحث على ضرورة ان يقوم مجلس الأمن بدوره في هذا الشأن.// انتهى //19:13ت م0201