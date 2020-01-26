بريدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم بتقديم خِدماتها للرجال والنساء في 4 مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وقدمت الوحدة المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مقر مهرجان ربيع البكيرية بمحافظة البكيرية ولمدة يومين، فيما تقدم الخدمة للرجال ابتداءً من يوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام , كما تتواجد في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم الثلاثاء لتقديم الخدمة للرجال في مدينة بريدة ولمدة يوم واحد , فيما تختتم الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في قيادة قوة أمن المنشآت ولمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".// انتهى //19:14ت م0202