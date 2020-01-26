ليبرفيل 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الغابوني علي بونغو أونديميا، في العاصمة الغابونية ليبرفيل، بوزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق.وتناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والغابون، وفرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والتعدين والزراعة والبنية التحتية خاصة إنشاء الطرق.// انتهى //20:03ت م0212