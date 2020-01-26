بانكوك 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسحقق المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم جائزة اللعب النظيف في بطولة آسيا 2020 المقامة في تايلاند، التي اختتمت اليوم وحل الأخضر ثانيًا في البطولة بعد خسارته من كوريا الجنوبية بهدف دون رد.وفاز الكوري الجنوبي وون دو جاي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما فاز لاعب منتخب كوريا الجنوبية سونغ بومكيون بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة الذي أسهم في تتويج المنتخب الكوري الجنوبي بلقب البطولة حيث كان اللاعب الوحيد الذي شارك في جميع المباريات الست لمنتخب بلاده، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط.وفاز التايلاندي جاروينساك وونغورن بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وأسهم في تأهل الدولة المضيفة للدور ربع النهائي، وتساوى وونغورن برصيد ثلاثة أهداف مع أربعة لاعبين آخرين بعدد الأهداف، ولكن فوزه بالجائزة جاء نتيجة خوضه العدد الأقل من دقائق اللعب بينهم.//انتهى //20:41ت م0216