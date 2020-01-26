بغداد 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسلقي 12 متظاهرًا مصرعهم, وإصابة عشرات آخرين بجروح , بينهم رجال أمن في الاحتجاجات التي شهدتها محافظتا بغداد وذي قار خلال الساعات الثمان والأربعين الماضية.وأعربت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن أسفها وقلقها البالغ لأحداث العنف التي رافقت التظاهرات, والتي أدت إلى سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى, داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية الاحتجاجات.// انتهى //20:44ت م0217