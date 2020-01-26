الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غدا بمقر وزارة التعليم في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي مشترك بدأ عام 2019 وسيستمر لمدة خمسة أعوام، ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.ويقام دوري المدارس على عدة مراحل، بدءاً بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقاً، وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.// انتهى //20:59ت م0224