سكاكا 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسوقعت جامعة الجوف اليوم مذكرة تعاون مع فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف ، لرعاية واكتشاف المواهب الشابة بالمنطقة، وطلبة الجامعة على وجه الخصوص.ووقع المذكرة كل من مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر الزارع ورئيس الجمعية خالد العيسى .وتنص الاتفاقية على تنظيم العديد من البرامج المشتركة، تجسيداً للنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة، وفي مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون المسرحية وفنون الشعر والموسيقى خاصة، التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم والإبداع والتميز في ممارسات العمل لكوادر الطرفين، للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع عبر إقامة الأنشطة والفعاليات والدورات وورش العمل التدريبية في الفنون المسرحية والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والشعر والتراث والفنون الشعبية، وكذلك التعاون والمشاركة في كل ما يمت بصلة للثقافة والفنون وتقديم المقترحات والخطط التي تساعد على تطوير الثقافة والفنون بالمنطقة، إضافة إلى تبادل الإصدارات والإعلان عن الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية الخاصة في جميع وسائل الإعلام.// انتهى //21:18ت م0226