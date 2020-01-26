الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبد الباري اليوم بوفد منظمة التجارة العالمية برئاسة رئيس فريق عمل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية نائب المندوب الدائم لبعثة اليابان بجنيف ناكاي كاتسرو الذي يزور السودان حاليًا.واتفقا الجانبان على تكوين فريق عمل مشترك من وزارة العدل والمنظمة والوزارات الأخرى ذات الصلة للعمل على استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حتى يصبح السودان عضواً فاعلاً في هذه المنظمة.من جانبه أبدى وفد المنظمة استعداده لدعم السودان في استكمال الإجراءات الخاصة بانضمام السودان للمنظمة في مجال التجارة والاستثمار .// انتهى //21:32ت م0228