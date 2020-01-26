الأمم المتحدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن حزنه العميق حيال الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات الناجمة عن زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريخنر ضرب شرقي تركيا الجمعة الماضي.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أمس: " إن الأمين العام يقدم تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة تركيا، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، مضيفًا أن الأمم المتحدة تعرب عن تضامنها مع تركيا وتعرض تقديم الدعم.// انتهى //21:41ت م0231