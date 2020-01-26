جيزان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسنظمت الجمعية السعودية لعلوم العمران أمس، برنامج " إراث " الثقافي بمقر نادي جازان الأدبي .وافتتح رئيس النادي الأدبي حسن الصلهبي المعرض الفني المصاحب المقام في قاعة الفنون بالنادي، متجولًا في أرجائه حيث ضم لوحات فنية عن الحضارة القديمة في المملكة والنمط العمراني القديم والموروثات الشعبية بمشاركة 29 فنانة معمارية ، استخدمن فن الكولاج باستخدامات خامات متنوعة في الأعمال الفنية .بعد ذلك ألقى رئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمران بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد البركاتي كلمة استعرض خلالها أهداف فعالية " إراث " في التعريف بالجمعية التي تأسست في العام 1408هـ بالشراكة مع جامعة الملك سعود، معرّفًا بأهداف الجمعية في الارتقاء بالممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني وإحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي عبر توثيق وتحليل المباني والتكوينات العمرانية التقليدية والمحافظة عليها، إلى جانب إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية وتشجيع التعاون بين المختصين .بعدها تابع الحضور فيلمًا وثائقيًا عن جازان وعاداتها وتقاليدها، والنمط العمراني السائد في بيئة المنطقة قديمًا، إلى جانب عدد من العروض الفنية عن تراث وثقافة جازان .// انتهى //21:43ت م0232