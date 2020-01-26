دومة الجندل 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل اليوم جلسته الاعتيادية 61 لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية والتقرير السنوي للعام 1440 / 1441 ، بحضور رئيس المجلس متعب بن أحمد الهديب وأعضاء المجلس .كما اعتمد المجلس هيكلة اللجان ودمج بعضها للسنة المالية 1441 / 1442 على أن تقوم كل لجنة اختيار رئيسا لها، وناقشت الجلسة خطاب معالي وزير الشؤون البلدية و القروية، المتضمن تعليمات الصرف من البنود المخصصة المجالس البلدية لميزانية 2020 م ، وتحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي لثلاثة أشهر .// انتهى //21:47ت م0235