عام / بلدي دومة الجندل يناقش الحساب الختامي للسنة المالية في جلسته 61
الأحد 1441/6/1 هـ الموافق 2020/01/26 م واس
دومة الجندل 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس
عقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل اليوم جلسته الاعتيادية 61 لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية والتقرير السنوي للعام 1440 / 1441 ، بحضور رئيس المجلس متعب بن أحمد الهديب وأعضاء المجلس .
كما اعتمد المجلس هيكلة اللجان ودمج بعضها للسنة المالية 1441 / 1442 على أن تقوم كل لجنة اختيار رئيسا لها، وناقشت الجلسة خطاب معالي وزير الشؤون البلدية و القروية، المتضمن تعليمات الصرف من البنود المخصصة المجالس البلدية لميزانية 2020 م ، وتحديد مواعيد جلسات المجلس البلدي لثلاثة أشهر .
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