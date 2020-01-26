جيزان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020م واستستضيف منطقة جازان غدًا الدورة الـ 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، حيث تحتضن منافسات المرحلة النهائية وحفل تسليم الجوائز , وذلك بقاعة فندق نيوفوتيل بمدينة جيزان.وأوضح الأمين العام للجائزة عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين ، أن اختبارات المرحلة النهائية للطلاب ستجرى غدا بمشاركة 45 متسابقًا، إضافة إلى اختبارات المرحلة النهائية للطالبات بعد غدٍ بمشاركة 33 متسابقة، فيما سيكون الحفل الختامي وتسليم الجوائز للطلاب يوم الأربعاء، و للطالبات الخميس المقبل.وأشار السبيهين إلى أن الدورة الحالية من المسابقة شهدت مشاركات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ، إلى جانب العشرات من الجمعيات الخيرية والمراكز وجمعيات تحفيظ القرآن والمدارس العامة والخاصة في مناطق المملكة، لافتًا الإنتباه إلى أن التصفيات الأولية للجائزة أقيمت في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة , مؤكداً أهمية الجائزة ودورها الرائد في تشجيع الناشئة من المعوقين جسدياً وعقلياً على حفظ كتاب الله ، وتدبر معانيه وتأهيل الأطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم وربط الناشئة من المعوقين بدينهم وكتاب ربهم ومجتمعهم المسلم .يُذكر أن جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين ، شهدت منذ انطلاقتها قبل "24" عاماً ، مشاركة نحو 2400 متسابق ومتسابقة ، وحظيت بدعم ورعاية مميزة من سموه في فروعها الثلاثة، التي تشمل فرع المعوقين جسدياً و المعوقين إعاقة جسدية علوية شديدة مع صعوبات النطق والمعوقين عقلياً وجسدياً أو عقلياً فقط ، حيث تمنح المسابقة جوائز مالية للفائزين من الجنسين.// انتهى //21:51ت م0236