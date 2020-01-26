الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، فعاليات البرنامج التدريبي المدرب المعتمد في مسار “الحوار في بيئة العمل “، الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة (40) من المتدربين والمتدربات من جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في فندق الهوليدي إن الازدهار بالرياض .ويأتي تنظيم البرنامج استمراراً لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري نظراً لما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل في بيئة العمل المتنوعة .ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على تطبيق الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الحوار في بيئة العمل، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار الإيجابي من خلال تضمين خطوات إجرائية لفهم عملية الحوار الإيجابي من خلال تضمين خطوات إجرائية لفهم عملية الحوار وتطبيق نموذج التعامل مع المستفيدين في بيئة العمل .واستعرض البرنامج عدداً من المحاور، منها: مفهوم الحوار في بيئة العمل والقيم الأساسية للحوار ، و شرح أسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل ، إضافة إلى تطبيق مهارة الحوار في بيئة العمل بأفكار إبداعية، وابتكار حلول عملية لنشر ثقافة الحوار في بيئة العمل، وشرح طريقة التمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل، كذلك تطبيق الاستراتيجيات الملائمة لإدارة الصراع في بيئة العمل.وتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة التدريبية العملية منها: العصف الذهني، وورش عمل التفكير، والمقارنة، وكذلك مشاركة الأفكار بين المتدربين، وتمثيل الأدوار، إضافة إلى ألعاب تدريبية وحلقات نقاش، وتحليل أفلام، وقراءة صور، وعرض القصص.// انتهى //21:54ت م0237