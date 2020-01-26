الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم ، بعد تخطيه عقبة مواطنه الاتحاد السكندري، رغم التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ، في إياب دور الثمانية.واستفاد الإسماعيلي من فوزه على الاتحاد ذهابا في ضيافة الأخير ووسط أنصاره، بهدف دون رد، ليحسم تأهله إلى المرحلة المقبلة.وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مولودية الجزائر، في الدور نصف النهائي من البطولة.وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد فريق الشباب السعودي الذي تخطى الشرطة العراقي في وقت سابق.// انتهى //22:22ت م0239