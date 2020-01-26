القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واساستقبل جناح المملكة المشارك ضمن فعاليات الدورة الواحدة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة وفدًا طلابيًا من مختلف كليات جامعة القاهرة.وتجول الطلاب داخل الجناح واطلعوا على عدد من عناوين وإصدارات وأبحاث دور النشر والجامعات السعودية، التي أبرزت ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة التي تعيشها في شتى مجالات الحياة وفقًا لرؤية 2030.كما أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة الجناح، مشيدين بالنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية خاصة الثقافية، متمنين لكل من الشعب المصري والسعودي التوفيق ومزيدًا من الاستقرار والنهوض والازدهار.وأكد طلاب جامعة القاهرة أن القائمين على الجناح السعودي يبذلون قصارى جهدهم لنقل الصورة الواقعية عن المملكة، والحراك الثقافي، والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.//انتهى//22:42ت م0241