عمّان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستفقدت بعثة الصندوق السعودي للتنمية اليوم التي تزور الأردن حاليًا لمتابعة تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في الأردن، مشروع مركز العلاج بالأشعة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والذي أطلق عليه اسم " المركز السعودي للعلاج بالأشعة "، والممول بمنحة كريمة من المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 13.4 مليون دولار.واطّلعت البعثة على تفاصيل سير العمل في المركز وجاهزيته للبدء بالعمل والمتوقع أن يكون في منتصف شهر مارس القادم.كما استمعت البعثة إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل والخدمات التي يشملها المشروع، حيث زُود المركز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي والكيماوي.ويوفر المشروع الكثير من الجهد والمعاناة للمرضى جراء الذهاب إلى العاصمة الأردنية عمان من أجل الحصول على العلاج اللازم، كما سيخفف الضغط الكبير على مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.// انتهى//22:51ت م0242