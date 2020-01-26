القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسخسر فريق بيراميدز المصري من ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع رينجرز رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 12 نقطة في الصدارة مع العلم أن الفريق متأهل من الجولة الماضية.//انتهى//22:53ت م0244