القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله مع نظيره الاتحاد السكندري بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على إستاد الإسماعيلية، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة العربية.واستفاد الإسماعيلي من فوزه في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الإسكندرية بهدف نظيف، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية.وسيلعب الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، مع المتأهل من مباراة الرجاء المغربي أمام مولودية الجزائر الجزائري.// انتهى //22:55ت م0245