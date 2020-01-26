الرباط 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسالتقى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمـد المالك اليوم في جيبوتي، مع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جيبوتي نبيل أحمد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني مصطفى محمد محمود.وجرى خلال اللقاء التباحث حول تطوير التعاون بين المنظمة وجيبوتي, وأهمية إنشاء مركز للغة العربية في جيبوتي، وإقامة بعض المنتديات والمؤتمرات، التي تصب في صالح التعليم والتدريب في جيبوتي.// انتهى //23:13ت م0246