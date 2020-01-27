الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستوج مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد اليوم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة كأس القادة السعودي الدولية للناشئين في نسختها الأولى عقب فوزه في المباراة النهائية على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف دون مقابل ، وذلك على ملعب المعهد الرئيس بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .وحقق المركز الثالث فيتورول الروماني بعد فوزه على جينك البلجيكي الذي حل رابعًا بنتيجة 4 / 2 ، كما حل خامسًا ريد ستار الصربي بعد فوزه على زينيت سانت بطرسبرغ الروسي (السادس) 4 / 1 .وجاء النصر سابعًا في سلم ترتيب البطولة بعد فوزه على جاره الهلال (الثامن) 2 / 0 .//انتهى //00:07ت م0250