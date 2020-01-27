القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واستأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه "أف سي نواذيبو" الموريتاني بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، بإستاد الجيش المصري بالسويس، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.وبهذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 9 نقاط يحتل في المركز الثاني؛ ليتأهل برفقة بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد نواذيبو عند نقطتين في قاع المجموعة.// انتهى //00:28ت م0253