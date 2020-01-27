بانكوك 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأوضح مدرب مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري أن انخفاض المعدل البدني للاعبين كان السبب الرئيسي في خسارة نهائي آسيا أمام كوريا الجنوبية .وقال الشهري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا 2020 التي خسرها الأخضر بهدف دون رد في الدقيقة 112 من الشوط الإضافي الثاني ، لم نتمكن من الجمع بين كأس آسيا والتأهل الذي تحقق إلى أولمبياد طوكيو 2020 في ذات البطولة، لكن الحمد لله نفتخر بما قدمه الأخضر واللاعبين الذين سيكونوا مستقبل الكرة السعودية بإذن الله .وأضاف: عانينا من الحالة البدنية التي كانت عائق أمامنا، مقارنة بلاعبي المنتخب الكوري الذين لعبوا دقائق أقل عن لاعبينا الذين خاضوا أكثر من 450 دقيقة .وعن الثلاثة اللاعبين فوق سن الـ23 عاماً الذين سيلتحقون بالمنتخب لاحقا في أولمبياد طوكيو 2020، أوضح الشهري أنه لم يتم اختيارهم، مبينا سيتم الترتيب مع مدرب المنتخب الأول هيرفي رينارد بعد متابعة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد الوقوف على نقاط الضعف في الأخضر الأولمبي.يذكر أن المنتخب الأولمبي حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول إلى نهائي كأس آسيا برفقة كوريا الجنوبية كذلك أستراليا التي حقق المركز الثالث.//انتهى //00:46ت م0254