الجزائر 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم مخيما عسكريا في سوكولو في منطقة سيغو بوسط مالي.وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائري السفير عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح له: " ندين بقوة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم مخيم عسكري في سوكولو بمنطقة سيغو وسط مالي والذي خلف ضحايا في صفوف الدرك المالي".وأبرز بن علي الشريف أن الجزائر تبقى على قناعة بأن قوات الأمن والدفاع والشعب والحكومة في مالي سيواصلون مكافحة الإرهاب دون هوادة في هذا البلد الجار السائر على طريق المصالحة والوفاق الوطنيين.// انتهى //00:56ت م0255