القاهرة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسفاز فريق الأهلي المصري على ضيفه النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب السلام بالقاهرة، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.ومنح الفوز الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تراجع النجم الساحلي التونسي إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط، بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الثالث، ويأتي بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.وفي الجولة القادمة والأخيرة لدور المجموعات سيحل الأهلي ضيفًا على الهلال السوداني، فيما يستضيف النجم الساحلي التونسي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، وذلك يوم السبت المقبل من أجل تحديد هوية الفريقين المتأهلين للدور ربع النهائي للمسابقة القارية.// انتهى //00:58ت م0256