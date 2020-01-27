الأمم المتحدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسقدمت فرنسا مساهمة إضافية وقدرها 600 ألف يورو (حوالي 670 ألف دولار أمريكي) مُخصصة لأنشطة إدارة المخاطر المتفجرة.وذكر بيان صادر اليوم عن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن هذه المساهمة تهدف إلى تمكين عمليات العودة إلى المناطق المُستعادة من تنظيم داعش الإرهابي في العراق.وبحسب البيان قدمت الحكومة الدنماركية أيضًا مساهمة إضافية قدرها 29.5 مليون كرون دنماركي (حوالي 4.4 ملايين دولار أمريكي) لنفس الغرض وتأمل في أن يسهل الدعم الإضافي عودة النازحين إلى المناطق التي حُررت من تنظيم داعش الإرهابي، ويساعد في استقرار العراق.وأشار البيان إلى أن أكثر من 1.4 مليون مدني نزحوا من العراق بسبب النزاع الأخير، وأن الظروف غير الآمنة لا تسمح لهم بالعودة.// انتهى //01:28ت م0257