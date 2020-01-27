انجامينا 26 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسأعلنت السلطات في تشاد عن رفع حالة الطوارئ رسميا في إقليم أبيشي بشرق البلاد، الذي يضم مناطق وداي وسيلا وتيبستي، لمواجهة النزاعات المجتمعية الدامية.ونقلت مصادر إعلامية اليوم، عن السلطات التشادية قولها إن "نتائج التدابير المتخذة تعد إيجابية، حيث تم مصادرة أكثر من 9000 قطعة سلاح "، تعزيز لجنة نزع السلاح للحفاظ على مجرى الأمن.وكانت تشاد قد أعلنت في 20 أغسطس 2019، عن فرض حالة الطوارئ في أقاليمتيبيسي بغرب تشاد على الحدود مع النيجر، وسيلا ووادي في الشرق على الحدود مع السودان، بعد اندلاع قتال عنيف بين الجماعات العرقية المتناحرة، حيث لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا حتفهم في اشتباكات بين رعاة الماشية الرحل المنتمين لجماعة الزغاوة العرقية وبين مزارعين معظمهم من تجمع واديان.// انتهى //02:08ت م0258