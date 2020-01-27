أبوجا 01جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بقيمة 26,5 مليون دولار يورو، لدعم ضحايا الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في شمال شرق نيجيريا.ونقلت وسائل إعلام نيجيرية، أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات يانيز لينارستش، أكد أن هذه الأموال مخصصة للغذاء والمأوى والتعليم والمياه ومرافق الصرف الصحي للأطفال المتضررين من الصراع.وكانت هجمات "بوكو حرام" قد أجبرت نحو مليوني شخص على الفرار من منازلهم في نيجيريا من منذ بداية أعمالهم الإرهابية في العام 2009، كما امتدت موجة العنف إلى كل من الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا.// انتهى //02:09ت م0259