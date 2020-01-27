نواكشوط 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبدأ رئيس غينيا بيساو، عمارو سيسوكو إمبالو، زيارة خاصة إلى موريتانيا، وذلك بعد 3 أسابيع على إعلان فوزه برئاسة البلاد.وقد استقبل عمارو سيسوكو لدى وصوله العاصمة نواكشوط، من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وكان سيسوكو، الذي لم يتم بعد تنصيبه رئيسا لغينيا بيساو ، قد زار عدة دول بغرب القارة الإفريقية ، منذ إعلان فوزه، بينها السنغال ، وساحل العاج، والتوغو، والنيجر ، وغامبيا، واتشاد، والكونغو برازافيل، ونيجيريا.// انتهى //02:32ت م0261